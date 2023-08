Nahe Hannover Ein Toter bei Brand in Klinik in Langenhagen – Ursache noch unklar Von dpa | 21.08.2023, 08:27 Uhr | Update vor 56 Min. Krankenwagen Symbolfoto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down

In Langenhagen nahe Hannover ist in einer Klinik am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Eine Person verstarb dabei und eine Person wurde verletzt.