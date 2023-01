Grünkohl mit Pinkel Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Oldenburg Bei „Gröönkohl-Äten“ in Berlin auch vegane Variante Von dpa | 15.01.2023, 10:31 Uhr

Veganer Grünkohl? Eingefleischte Freunde des Wintergemüses schüttelt es bei dieser Vorstellung. Doch die Stadt Oldenburg bietet diesmal beim traditionellen „defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ am 6. Februar in Berlin auch ein „veganes Grünkohlgericht“ als Alternative an.