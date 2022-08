ARCHIV - Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Gesundheit Behrens will an bewährten Pandemie-Indikatoren festhalten Von dpa | 09.08.2022, 09:36 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens will auch beim neuen Infektionsschutzgesetz an bewährten Indikatoren wie der Krankenhausbelegung oder der Auslastung der Intensivstationen festhalten. Beim vom Bund im Gesetzesentwurf ins Spiel gebrachten Abwassermonitoring habe sie noch viele Fragen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstagmorgen auf NDR Info. Am Nachmittag treffen sich die Gesundheitsressortchefs der Länder und des Bundes, um über das vergangene Woche von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgestellte Schutzkonzept für den Herbst und Winter zu beraten.