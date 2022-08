Pflegeheim FOTO: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsministerin Behrens: Pflegebedürftige Menschen vor Kosten schützen Von dpa | 26.08.2022, 14:36 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens will pflegebedürftige Menschen vor steigenden Kosten bewahren - mit Hilfe einer entsprechenden Länderinitiative. „Wir müssen die Betroffenen vor dieser Kostenexplosion schützen“, betonte die SPD-Politikerin am Freitag mit Blick auf Bescheide zu steigenden Kosten, die viele Pflegebedürftige derzeit erhielten. So müssten die Leistungszuschläge zum Eigenanteil der Pflegebedürftigen ebenso erhöht werden wie die von den Pflegekassen gezahlten Gelder für Pflegeleistungen. Mehrere Länder, etwa Schleswig-Holstein, wollten beim Bund erreichen, pflegebedürftige Menschen schnell zu entlasten.