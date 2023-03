Daniela Behrens (SPD) Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Migration Behrens: Menschen ohne Bleiberecht zurückschicken Von dpa | 18.03.2023, 10:58 Uhr

Menschen, die kein Asyl in Deutschland bekommen, müssen nach Einschätzung der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können. Die EU und der Bund müssten mittels Rücknahmeabkommen „endlich dafür sorgen, dass wir Menschen, die kein Asyl in Deutschland bekommen, weil sie die Asylgründe nicht erfüllen, auch zurückführen können“, sagte die SPD-Politikerin der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Außerdem erinnerte sie die EU an ihre Verantwortung für eine faire Verteilung von Geflüchteten.