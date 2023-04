Daniela Behrens Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Innenministerin Behrens lobt neue Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge Von dpa | 25.04.2023, 16:18 Uhr

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die neue Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Bad Sachsa im Harz besucht. In einigen Wochen sollen in der ehemaligen Kurklinik die ersten Flüchtlinge untergebracht werden. „Die Liegenschaft ist hervorragend geeignet, um insbesondere Personen unterzubringen, die ganz besonders schutzbedürftig sind“, sagte Behrens am Dienstag laut Mitteilung.