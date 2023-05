Innenministerin Daniela Behrens Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Statistik Behrens legt Zahlen zu politisch motivierten Delikten vor Von dpa | 15.05.2023, 02:47 Uhr

Wie hat sich die politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen 2022 entwickelt? Die entsprechenden Zahlen dazu legt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Hannover vor.