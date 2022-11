Niedersächsischer Krankenhausgipfel Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Gesundheitsministerin Behrens: Kliniken sollen rund 800 Millionen Euro erhalten Von dpa | 10.11.2022, 15:22 Uhr

Die Kliniken in Niedersachsen sollen in der Energiekrise mit rund 800 Millionen Euro unterstützt werden. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung, es müsse sehr schnell Klarheit darüber geben, nach welchen Kriterien das Geld verteilt werden soll und dass es möglichst schnell bei den Krankenhäusern ankommt.