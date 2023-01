Daniela Behrens Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerin Behrens: Digitalisierung in Gesundheitswesen ist ein „Drama“ Von dpa | 19.01.2023, 12:31 Uhr

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens sieht Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens weiterhin Verbesserungsbedarf. „Die Digitalisierung in Deutschlands Gesundheitswesen ist ein Drama. Ich erinnere an die Einführung der Gesundheitskarte und an die Herausforderungen beim E-Rezept“, sagte die SPD-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Magazins „G+G“, das vom AOK-Bundesverband herausgegeben wird.