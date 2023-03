Innenministerin Behrens Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Behrens bekräftigt konsequente Linie gegen Clankriminalität Von dpa | 09.03.2023, 17:33 Uhr

Das Thema Clankriminalität hat beim Antrittsbesuch von Innenministerin Daniela Behrens (SPD) bei der Polizeidirektion Lüneburg im Mittelpunkt gestanden. „Mit der "Null-Toleranz-Strategie" verfolgen wir in Niedersachsen einen konsequenten Weg, um Clankriminalität wirksam und nachhaltig zu bekämpfen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in der Hansestadt.