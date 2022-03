NordWestBahn FOTO: Hauke-Christian Dittrich Bahnverkehr Behörde: Regionalzüge um Bremen weiter unpünktlich Von dpa | 21.03.2022, 08:42 Uhr | Update vor 47 Min.

Die Pünktlichkeit von Regionalzügen im Großraum Bremen hat sich einem Behördenbericht zufolge vergangenes Jahr weiter verschlechtert. Wichtigster Grund sei die Überlastung des Gleisnetzes, schrieb die Bremer Verkehrsbehörde in ihrem Bericht zum Schienenpersonennahverkehr. In fünf von sechs Teilnetzen der Region liege der Wert seit Jahren unter der zugesagten Pünktlichkeitsquote von 95 Prozent der Züge. Zuvor hatte am Montag der „Weser-Kurier“ darüber berichtet.