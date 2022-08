Region Hannover Behörden kooperieren gegen Clankriminalität Von dpa | 23.08.2022, 12:24 Uhr

Es wird ernst: Seit Jahren hat die Polizei in Niedersachsen Clankriminelle im Auge, sie will den Kriminellen ans Geld und an die Luxusschlitten. In der Region Hannover steht sie damit nicht länger allein - dank einer neuen Kooperation.