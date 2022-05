Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild FOTO: Mia Bucher Verkehr Baustellen bremsen Urlaubsverkehr über Himmelfahrt aus Von dpa | 26.05.2022, 14:35 Uhr | Update vor 19 Min.

Statt zügiger Fahrt an die Küste hieß es am verlängerten Wochenende: ausharren in Staus. Etliche Baustellen auf den Autobahnen stoppten den Verkehrsfluss.