Bei Baumfällarbeiten neben den Bahngleisen im Landkreis Wesermarsch ist ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt und hat diese beschädigt. Eine Nordwestbahn konnte noch rechtzeitig vor der Gefahrenstelle in Berne stoppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fällten eine 54-Jährige und ein 60-Jähriger am Mittwoch in einer an die Schienen angrenzenden Kleingartenanlage einen Baum.