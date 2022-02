Blaulicht FOTO: Jens Büttner „Drehte und neigte sich erheblich“ Baukran droht umzukippen: Häuser in Aurich evakuiert Von dpa | 19.02.2022, 08:54 Uhr | Update vor 16 Std.

Weil ein Baukran in Aurich in Ostfriesland umzukippen drohte, sind dort am Freitagabend zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden. „Er drehte und neigte sich erheblich, wir mussten auch die Baufirma hinzuziehen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehr und Eigentümer sicherten den schweren Kran dann am Abend.