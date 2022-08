Ein Arbeiter führt auf einer Baustelle Schweißarbeiten aus. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Energie Bauarbeiten für Erdgas-Pipeline im Nordwesten laufen an Von dpa | 04.08.2022, 01:36 Uhr

Um importiertes Flüssigerdgas (LNG) von einem neuen Terminal in Wilhelmshaven weiter zu transportieren, laufen im Landkreis Wittmund nun die Bauarbeiten für eine neue Pipeline an. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) und der Geschäftsführer des Gasnetzbetreibers Open Grid Europe (OGE), Thomas Hüwener, wollen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Friedeburg das Startsignal für die vorbereitenden Arbeiten für die Leitung geben.