Verkehr Bauarbeiten auf der A37 am Kreuz Hannover-Buchholz Von dpa | 04.11.2022, 06:27 Uhr

Autofahrer müssen vom 5. November an auf der Autobahn 37 bei Hannover mit Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Nach der Sperrung der Autobahn zwischen den Kreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz in der Nacht zum 5. November in Fahrtrichtung Hannover seien Arbeiten und Sperrungen im Kreuz Hannover-Buchholz geplant, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dort werde das Bankett verbreitert und verdichtet, es werde zu Sperrungen von Fahrspuren und Auf- sowie Abfahrten kommen. Damit solle die für 2023 vorgesehene Sanierung der A37 zwischen den Anschlussstellen Beinhorn und Hannover-Misburg vorbereitet werden.