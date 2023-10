Verkehr Bauarbeiten auf A1 bei Hamburg: Staugefahr Richtung Lübeck Von dpa | 16.10.2023, 17:40 Uhr | Update vor 55 Min. Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down

Nur einen Monat nach der umfangreichen Sanierung der A1 im Osten Hamburgs muss die Fahrbahn in Richtung Lübeck/Berlin erneut repariert werden. Dafür werden am Dienstag und Mittwoch zwei von drei Fahrstreifen gesperrt, und zwar jeweils in der Zeit zwischen 5.00 und 14.30 Uhr. Die viel befahrene Autobahn von Bremen nach Lübeck wird damit im morgendlichen Berufsverkehr nur einspurig befahrbar sein. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost. Die Autobahngesellschaft Nord rechnet mit einer „erheblichen Staulage“.