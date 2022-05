Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Bahn Bauarbeiten angekündigt: Metronom befürchtet „Geduldsprobe“ Von dpa | 25.05.2022, 13:25 Uhr

Bahnreisende müssen im regionalen Zugverkehr zwischen Hamburg, Lüneburg und Uelzen im Sommer Geduld aufbringen. Vom 11. Juni an sollten auf der Linie RE3/RB31 wegen Gleis- und Weichenarbeiten deutlich weniger Züge als sonst unterwegs sein, kündigte die Metronom-Eisenbahngesellschaft am Mittwoch an. Es handele sich um mehrmonatige Bauarbeiten der DB Netz AG, vor allem rund um Stelle und Bad Bevensen. Ab August kämen Bauarbeiten im Raum Hamburg-Harburg hinzu. „Die Sommermonate werden insbesondere für Pendler, Stamm-Fahrgäste und unsere Mitarbeiter zwischen Harburg und Lüneburg eine echte Geduldsprobe“, sagte eine Sprecherin.