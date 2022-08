Mannesmann Großrohr steht auf einem Rohr beim Baustart der Wilhelmshavener LNG-Anbindungsleitung (WAL). Foto: Lars Klemmer/dpa FOTO: Lars Klemmer up-down up-down Gas Bau von Pipeline für LNG-Terminal in Wilhelmshaven beginnt Von dpa | 04.08.2022, 13:39 Uhr

Um das schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven an das Gasnetz anzubinden, haben im ostfriesischen Friedeburg die vorbereitenden Bauarbeiten für eine neue Pipeline begonnen. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) und der Geschäftsführer des Gasnetzbetreibers Open Grid Europe (OGE), Thomas Hüwener, gaben am Donnerstag auf einer Baustelle im Landkreis Wittmund mit einer Unterschrift auf dem ersten zu verbauenden Pipeline-Rohr das Startsignal für den Bau der rund 26 Kilometer langen unterirdischen Leitung.