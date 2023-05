Florian Pfeffer Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Parteien Bau und Verkehr: Bremer Grüne sollen Verantwortung abgeben Von dpa | 27.05.2023, 13:55 Uhr

Die Grünen sollen in einer künftigen Bremer Landesregierung nach Angaben von Landeschef Florian Pfeffer die Zuständigkeiten für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung abgeben. Das habe die SPD in den Sondierungen zur Bedingung gemacht, sagte er am Samstag auf einer Landesmitgliederversammlung. Bislang gehörten diese Bereiche zusammen mit Umwelt und Klimaschutz zum Großressort der zurückgetretenen Senatorin Maike Schaefer (Grüne).