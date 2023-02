Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen lag 2022 über Vorjahres-Niveau. Foto: dpa/Guido Schulmann up-down up-down Forderung von Justizministerin Kathrin Wahlmann So sollen Banken Geldautomaten endlich besser gegen Sprengungen sichern Von dpa | 31.01.2023, 17:36 Uhr | Update vor 6 Min.

Nach drei erneuten Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen sieht Justizministerin Kathrin Wahlmann die Banken und Sparkassen in der Verantwortung. Sie sollen sich ein Beispiel an den Niederlanden nehmen und Geldautomaten besser sichern.