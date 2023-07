Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Hannover Bank überweist 40 Millionen Euro auf falsches Konto Von dpa | 07.07.2023, 10:32 Uhr

Wegen eines Systemfehlers bei der NBank des Landes Niedersachsen ist eine Überweisung in Höhe von 40 Millionen Euro zwischenzeitlich auf einem falschen Konto gelandet. Der Betrag sollte eigentlich zwischen zwei NBank-Konten transferiert werden, landete dann aber auf dem Konto eines Kunden, wie ein Sprecher der Bank am Freitag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das Politikjournal „Rundblick“ in Niedersachsen darüber berichtet.