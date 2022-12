Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Untersuchungshaft Bande von Katalysatoren-Dieben aufgeflogen Von dpa | 01.12.2022, 16:57 Uhr

Wegen des mutmaßlichen Diebstahls zahlreicher Katalysatoren, die für den Autobauer Mercedes-Benz bestimmt waren, sind vier Menschen ins Visier der Polizei geraten. Zwei 35 und 58 Jahre alte Männer aus Niedersachsen kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag in Ludwigsburg mitteilte. Bei dem Autobauer in Rastatt wurde bei Warenkontrollen der Verlust zahlreicher Abgasreinigungsanlagen festgestellt.