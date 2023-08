Spenden sammeln Band-Mitglieder von Fury an der Drogeriemarkt-Kasse Von dpa | 19.08.2023, 15:49 Uhr | Update vor 30 Min. Fury in the Slaughterhouse Foto: Fernando Martinez/TNN/dpa up-down up-down

Die Mitglieder der Band Fury in the Slaughterhouse haben am Samstag eine Stunde lang als Kassierer in einem Drogeriemarkt ausgeholfen. Die Einnahmen dieser Stunde spendet der Markt für die jährliche Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Hannover. „Helfen ist eins der schönsten Gefühle, das man haben kann“, sagte Fury-Sänger Kai Wingenfelder. Die Band habe schon vor mehr als zehn Jahren die Schirmherrschaft für die Feier für sozial benachteiligte Menschen übernommen.