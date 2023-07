Wirtschaftsminister Lies Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Wirtschaftsminister Bald doppelt so viel Personal für Kampf gegen Geldwäsche Von dpa | 12.07.2023, 12:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Niedersachsen will den Kampf gegen Geldwäsche mit mehr Personal voranbringen. Im kommenden Jahr werden dafür drei neue Stellen für das Wirtschaftsministerium geschaffen, wie eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover auf Anfrage sagte. Das wären somit doppelt so viele Stellen wie bislang. Damit sollen auch die Kommunen entlastet werden. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.