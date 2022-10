Kein Fernverkehr in Norddeutschland Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Störung Bahnverkehr in Niedersachsen rollt langsam wieder an Von dpa | 08.10.2022, 11:42 Uhr

Nach der heftigen technischen Störung bei der Deutschen Bahn in Norddeutschland ist der Bahnverkehr in Niedersachsen langsam wieder angerollt. Der Betrieb werde nach und nach wieder aufgenommen, teilte die DB Regio Niedersachsen am Samstag via Twitter mit. Es werde aber weiterhin zu Verspätungen und auch Ausfällen im Nahverkehr der Deutschen Bahn kommen. Erste Züge wurden auf den Anzeigetafeln am Hauptbahnhof Hannover am Vormittag wieder angezeigt, die Warteschlangen der gestrandeten Reisenden in der Bahnhofshalle waren aber zunächst noch lang.