Ein mit einem Bagger beladener Tieflader war am Montagmorgen mit seiner Ladung gegen die Bahnüberführung in Salzhemmendorf bei Hameln geprallt. Niemand sei verletzt worden. Die Schäden seien so groß, dass ein Zugverkehr über die Brücke nicht möglich sei.



Die ausfallenden Züge würden durch Busse ersetzt. Wegen Bauarbeiten am Bahnhof im ostwestfälischen Vlotho fallen zudem auch auf der weiteren Strecke von Hessisch Oldendorf in Richtung Löhne Züge aus. Auch hier fahren Ersatzbusse.