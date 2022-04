ARCHIV - Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas Verkehr Bahnkunden müssen sich auf Gleisbauarbeiten einstellen Von dpa | 22.04.2022, 16:20 Uhr

Wegen am Freitag begonnener Gleisbauarbeiten zwischen Wunstorf und Bremen müssen sich Fahrgäste der Bahn in den kommenden Wochen auf Fahrplanänderungen einstellen. Einzelne Fernverkehrszüge der zweistündigen ICE-Verbindung Bremen-Hannover-Nürnberg-München entfallen nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG zwischen Bremen und Hannover. Ersatzweise würden Umsteigeverbindungen angeboten. Die Arbeiten an Gleisen, Weichen, Signalen und Oberleitungen sollen bis zum 13. Juni dauern. Betroffen sind auch Züge der Regio-S-Bahn-Linie RS 1 im Großraum Bremen.