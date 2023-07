Nach Abellio-Insolvenz Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Abellio-Insolvenz Bahn-Tochterunternehmen übernimmt Dieselnetz Von dpa | 07.07.2023, 14:40 Uhr

Nach der Insolvenz des Bahnunternehmens Abellio soll ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn das Dieselnetz in Sachsen-Anhalt übernehmen. Es sei das erste Netz in Sachsen-Anhalt, das die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH (Start) künftig betreibe, teilte die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt (Nasa) am Freitag mit. Mit dem Fahrplanwechsel 2024 solle der Übergang durchgeführt werden. Der neue Vertrag mit der Bahn-Tochter laufe bis 2032.