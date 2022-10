Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Wilhelmshaven Bahn testet Strecke: Neue Leitungen unter Strom Von dpa | 14.10.2022, 17:46 Uhr

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven bis zum Jade-Weser-Port nähert sich dem Abschluss. Erstmals werden in den nächsten Wochen die neuen Oberleitungen unter Strom gesetzt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Fachleute würden zudem Testfahrten und Belastungstests machen, um die neue Technik zu prüfen. Durch die Oberleitungen fließen 15.000 Volt, laut Bahn das 65-fache der elektrischen Spannung einer normalen Steckdose. Die Bahn warnt deshalb davor, den Oberleitungen etwa mit Drachen oder Drohnen zu nahe zu kommen. Zudem war im September ein Präventionsteam in der Region unterwegs.