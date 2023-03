Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bauarbeiten Bahn: Strecke Kassel - Fulda für acht Monate gesperrt Von dpa | 06.03.2023, 12:46 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Fulda wird wegen Bauarbeiten für mehr als acht Monate gesperrt. Die Arbeiten in dem Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover - Würzburg sollen am 1. April beginnen und am 9. Dezember enden, wie die Bahn am Montag angekündigte. Bahnreisende müssen in dieser Zeit mit Behinderungen rechnen.