Unwetter Bahn stellt Züge zum Übernachten für gestrandete Fahrgäste Von dpa | 23.06.2023, 05:02 Uhr

Für gestrandete Fahrgäste wegen des Unwetters hat die Deutsche Bahn am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt. In Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Hannover und Kassel sind nach Angaben einer Bahnsprecherin entsprechende Züge eingesetzt worden.