Bahn will Frauenanteil bei Beschäftigen erhöhen
Von dpa | 27.03.2022, 09:08 Uhr

Im Monat des Weltfrauentages März wirbt die Bahn gezielt um Frauen für Jobs. Der Konzern will so dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Teams diverser aufstellen. Besonders in bestimmten Jobs sieht die Bahn einen großen Bedarf.