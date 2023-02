Sanierung einer Bahnstrecke Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Bahn legt Sanierungskonzept für Streckenkorridore vor Von dpa | 09.02.2023, 14:11 Uhr

Für mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit will die Deutsche Bahn bis 2030 überlastete Verkehrsknoten nach und nach generalsanieren - nun liegt ein Konzept mit allen identifizierten Korridoren und möglichen Zeiträumen vor. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, diskutierte der Konzern am Donnerstag bei einem Treffen mit Verbänden und Unternehmen der Bahnbranche in Frankfurt. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.