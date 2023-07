Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Defekte Bahn entschuldigt sich bei Fahrgästen im Rollstuhl Von dpa | 24.07.2023, 14:35 Uhr

Nach einer Odyssee im Fernverkehr der Deutschen Bahn hat sich der Konzern bei mehreren Fahrgästen im Rollstuhl entschuldigt. „Wir nehmen die Schilderungen zum Anlass, die Abläufe in diesem besonderen Einzelfall im Hinblick auf die spezifischen Bedarfe mobilitätseingeschränkter Fahrgäste noch einmal aufzuarbeiten“, teilte die Bahn am Montag mit. „Für die entstandene Situation der mitreisenden Fahrgäste mit Rollstuhl möchten wir uns in aller Form entschuldigen.“