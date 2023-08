Hannover Bagger trifft auf Phosphorbombe: Giftiger Inhalt ausgetreten Von dpa | 10.08.2023, 05:34 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Bagger ist in Hannover auf die Reste einer Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Aus den Teilen der Brandbombe trat brennbarer und giftiger Inhalt aus, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Ein 25 Jahre alter Baggerfahrer hatte demnach am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle am Südschnellweg den metallischen Zylinder entdeckt, aus dem eine gallertartige Masse kam. Der Körper war, nach Aussagen der Feuerwehr, verformt und aufgeplatzt. Der Inhalt hatte sich zu Teilen in einer Pfütze aufgelöst.