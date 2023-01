Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Bagger birgt Pkw-Überreste aus See Von dpa | 24.01.2023, 17:07 Uhr

Zwei Wochen nach einem ersten Versuch sind am Dienstag Reste eines Pkw aus einem kleinen See in Lunestedt (Landkreis Cuxhaven) geborgen worden. Ein Bagger habe den stark verwitterten Wagen herausholen können, teilte die Polizei mit. Das Auto war zuvor von Polizeitauchern markiert worden, um die Bergung zu erleichtern. Auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, Vertreter der unteren Wasserbehörde und Beamte der Kriminaltechnik und Spurensicherung waren vor Ort.