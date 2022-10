Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Landtagswahl Baerbock unterstützt Wahlkampf in Niedersachsen Von dpa | 02.10.2022, 02:04 Uhr

Eine Woche vor der Landtagswahl kommt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonntag nach Niedersachsen, um die Grünen im Wahlkampf zu unterstützen. Geplant sind Auftritte mit Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg in Hannover-Linden (13.00 Uhr) und mit Co-Spitzenkandidat Christian Meyer in Göttingen (16.30 Uhr). Baerbock wurde in Hannover geboren.