Das niedersächsische Bäckerhandwerk verlangt von der Politik, kleine und mittlere Betriebe bei den Energiepreishilfen gleichberechtigt mit großen Industriebäckereien zu behandeln. „Alle müssen Unterstützung bekommen“, sagte Caterina Künne vom Betrieb Herzensbäcker Künne am Mittwoch in Hannover. Dort übergaben die Handwerksbäcker ein entsprechendes Papier an Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Sie verlangten etwa Nachbesserungen bei den Regeln zur Gaspreisbremse. Diese seien bisher noch so gestaltet, dass viele Bäckereien trotz hohen Gasbedarfs unter der nötigen Mindestmenge lägen, ab der die Bremse überhaupt greifen könne. „Dann fallen all diese Betriebe heraus. Das kann ja so nicht sein“, meinte Künne.