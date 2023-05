Wasserqualität Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Freizeit Badesaison: Wasserqualität der Badeseen fast überall gut Von dpa | 15.05.2023, 06:36 Uhr

An den meisten öffentlichen Badestellen in Niedersachsen und Bremen kann man unbedenklich planschen. Am Montag werden sie offiziell eröffnet.