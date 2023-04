Strandaufschüttung auf Wangerooge Foto: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa up-down up-down Tourismus Badesaison: Strand von Wangerooge wird aufgeschüttet Von dpa | 20.04.2023, 06:57 Uhr

Die Sturmflutsaison an der niedersächsischen Nordseeküste verlief zwar vergleichsweise ruhig, für die Badesaison fehlt am Strand von Wangerooge allerdings Sand. Dafür rückt nun schweres Gerät an.