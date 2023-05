Regelmäßige Wasserproben zur Badesaison in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Freizeit Badesaison-Start: Entnahme von Wasserproben bei Hannover Von dpa | 12.05.2023, 16:19 Uhr

Regelmäßige Wasserproben sollen in den Sommermonaten für sorgenfreien Badespaß in den Gewässern Niedersachsens sorgen. „Aktuell sind alle 25 offiziellen EU-Badestellen in der Region Hannover bedenkenlos nutzbar“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) bei einem Termin am Freitag in Isernhagen.