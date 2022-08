Aufnahmen von Tierrechtsaktivisten dokumentierten, wie mit Rindern im Schlachthof Bad Iburg umgegangen worden ist. Nun stehen der Chef und Mitarbeiter vor Gericht. FOTO: Soko Tierschutz up-down up-down Fleisch tot angelieferter Kühe verkauft? Tierqual im Schlachthof Bad Iburg: Prozess gegen Ex-Chef startet Von Dirk Fisser | 16.08.2022, 16:45 Uhr

Am 29. August startet vor dem Amtsgericht in Bad Iburg der Prozess gegen ehemalige Mitarbeiter sowie den Chef eines mittlerweile stillgelegten Schlachthofs. In dem Betrieb sollen reihenweise Tierschutzverstöße begangen sowie das Fleisch von bereits tot angelieferten Kühen noch weiterverarbeitet worden sein.