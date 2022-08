ARCHIV - Ein Bäcker formt in der Backstube auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsplatte den Teig. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache up-down up-down Preise Bäckerhandwerk fordert Zuschüsse zu Energiekosten Von dpa | 09.08.2022, 14:31 Uhr

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise fordert das Bäckerhandwerk in Niedersachsen und Bremen Zuschüsse im Zuge des Energiekostendämpfungsprogramms der Bundesregierung. Eine Benachteiligung bei Staatshilfen für energieintensive Handwerksbetriebe, nur weil deren Produkte nicht international vertrieben werden könnten, sei nicht verständlich, kritisierte Landesinnungsmeister Dietmar Baalk am Dienstag in Hannover. Nötig sei ebenfalls die Aufnahme der Bäckereien in den Gasnotfallplan.