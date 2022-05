ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Hannover Babyleiche in Mülltonne entdeckt: Obduktion angeordnet Von dpa | 25.05.2022, 10:49 Uhr

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Mülltonne in Hannover soll der Leichnam obduziert werden. Das sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet worden, die Obduktion sei noch am Mittwoch geplant, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde in Hannover. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Tötung durch Unterlassen eingeleitet. Per Obduktion solle festgestellt werden, ob der Säugling lebensfähig oder eine Totgeburt war. Von dem Ergebnis hänge ab, ob es weitere Ermittlungen geben werde.