Prozess Baby verhungert: Mutter sagt vor Gericht aus Von dpa | 12.12.2022, 18:01 Uhr

In dem Verdener Prozess um einen verhungerten Säugling hat sich die Mutter zu den Vorwürfen geäußert. Wie die Sprecherin des Landgerichts am Montag mitteilte, sagte die 1987 geborene Beschuldigte vor Gericht, dass sie den Jungen sechs Mal am Tag mit 125 Millilitern Flüssigkeit - Milch und Kamillentee - versorgt hat. Dass der Junge Gewicht verlor, sei ihr nicht aufgefallen. Vor Gericht betonte die Frau mehrfach, dass sie Mutter von vier gesunden Kindern ist, wie die Sprecherin sagte.