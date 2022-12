Bundesagentur für Arbeit Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeit BA: Arbeitsmarkt in Niedersachsen und Bremen trotzt Krisen Von dpa | 15.12.2022, 14:29 Uhr

Trotz diverser Krisen haben die Arbeitsmärkte in Niedersachsen und Bremen großen Krisen getrotzt. Zu diesem Schluss kommt die Agentur für Arbeit in ihrer Jahresbilanz, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Das drängendste Problem war demnach der Fachkräftemangel.