ARCHIV - Ein Kind spielt in einer Kita. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Kindergärten AWO fordert mehr Unterstützung für Kitas Von dpa | 20.05.2022, 16:15 Uhr

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Niedersachsen setzt sich vor der Landtagswahl für bessere Bedingungen an den Kindertagesstätten ein. „Es braucht Zeit für die Kinder. Zwei Fachkräfte für 25 Kinder sind einfach zu wenig“, sagte Geschäftsführer Marco Brunotte am Freitag in Hannover. Die Landesregierung plant die Einführung der „dritten Kraft“ für Gruppen, in denen die Kinder ganztags betreut werden, erst für das Jahr 2027.