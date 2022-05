HANDOUT - Luftaufnahme der offenen Lärchenwälder auf der Taimyr Halbinsel - rund um den Fluss Chatanga. Foto: Stefan Kruse/Alfred-Wegener-Institut, Helmhol/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Stefan Kruse Umwelt AWI: Erderwärmung bedroht sibirische Tundra Von dpa | 25.05.2022, 11:02 Uhr

Die Tundra in Sibirien mit ihrer besonderen Pflanzen- und Tierwelt ist durch die Klimakrise massiv bedroht. Da die Temperaturen in der Arktis rasant steigen, verschiebt sich die Baumgrenze von Lärchenwäldern immer weiter nach Norden und verdrängt die weiten Tundraflächen, wie eine Studie des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und der Uni Potsdam im Fachblatt „eLife“ zeigt. Demnach bleiben bei konsequentem Klimaschutz bis Mitte des Jahrtausends etwa 30 Prozent der sibirischen Tundrafläche übrig. „In allen ungünstigeren Entwicklungs-Szenarien droht stattdessen der Totalverlust eines einzigartigen Naturraums“, teilte das AWI am Mittwoch mit.